Carnevale oltre i confini si va a Rio | Vogliamo sfilare al Sambodromo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Intenet, natura, illusioni, ignoranza, donne sono i cinque argomenti dei soggetti che le societàsche hanno presentato ufficialmente sabato in una serata firmata Manservisi Eventi, dando il via ufficiale all’edizione 2025 del Centod’Europa. "Da segnare sul calendario, le cinque domeniche dal 16 febbraio al 16 marzo, con presentazione dell’edizione il 1° febbraio – dice Riccardo Manservisi svelando anche grafica e slogan – ‘Nuovi orizzonti’ che cerchiamo di andare ad esplorare cercando di dare sempre un grande spettacolo, siamo pronti e carichi.è cultura e sappiamo di dover rappresentare in tutto il territorio nazionale la cultura centese. Stiamo già lavorando da tempo sull’edizione 2025, siamo fiduciosi e ci sarà anche qualche novità che sveleremo più avanti.