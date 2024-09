Un viaggio a quattro zampe | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 8 settembre 2024) Unsuldi un cane alla ricerca del proprio padrone, non èa una, ma è tratto dal romanzo omonimo scritto da W. Bruce Cameron; le vicende ivi narrate sono inventate a loro volta, anche se parzialmente ispirate a molte storie realmente accadute. A raccontarcelo è lo stesso autore, in un’intervista per HuffPost del 2017, in cui spiega anche la scelta di rendere Bella, la sua protagonista canina, un pitbull, una delle razze più avversate dall’opinione pubblica a causa della sua percepita pericolosità “Ci sono un sacco di storie di cani smarriti o abbandonati che ritornano dai propri padroni, roba da lasciare a bocca aperta; ne ho sentite tante in vita mia, e mi hanno tutte lasciato senza fiato; anche io, alla fine, ho voluto raccontare unacome questa.