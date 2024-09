Triathlon World Cup 2024 | Seregni e Steinhauser in top-10 a Karlovy Vary

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Due azzurre in top-10 nella tappa diCup diandata in scena a, in Repubblica Ceca. Biancae Verenahanno infatti chiuso rispettivamente in sesta e settima posizione con il tempo di 2:08:45 e 2:09:28 la prova odierna vinta dall’olandese Maya Kingma, che dopo le frazioni di nuoto, ciclismo e corsa ha preceduto al traguardo con una ventina di secondi di margine la padrona di casa Petra Kurikova. Sul terzo gradino del podio la statunitense Gina Sereno. Buon piazzamento comunque per le nostr due rappresentanti, conche – come ai Giochi di Parigi – ha gestito alla grande la frazione di nuoto prima di perdere un po’ di terreno nella seconda e terza parte di gara.Cupin top-10 aSportFace.