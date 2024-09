Tabernacoli e giro dell’Aquila rinviati al 15

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Palio-Contrade-maltempo: quest’anno il meteo, nell’ultimo scorcio dell’estate, ha proprio deciso di creare problemi alle tradizioni della città. Non sono bastati gli slittamenti delle due Carriere, due giorni a luglio ed uno ad agosto. L’allerta meteo giallo e arancione diramato dalla Regione per l’intera giornata di oggi ha indotto il Comitato amici del Palio a far slittare l’appuntamento più atteso dei cittini delle 17 Contrade, la festa dei. Stasera dunque niente luci, cene e bambini nei rioni. "Il Comitato, ente organizzatore insieme al Magistrato della Festa dei, annuncia con dispiacere il rinvio a domenica 15 con lo stesso programma, a causa delle difficili condizioni atmosferiche previste", dice il presidente Emiliano Muzzi. Non finisce qui.