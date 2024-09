Segnalata una fuga di gas | panico nel palazzetto dello sport

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Un continuo suonare di un allarme ha scatenato ildentro a un centroivo, il motivo è stato poi scoperto ore dopo Il continuo suonare di un allarme ha causato notevoli disagi nei pressi del complessoivo Vita Krokodiel, in Belgio. Il rumore, che ha iniziato a infastidire i residenti nelle prime ore della mattina, ha portato il personale e tutti i frequentatori a evacuare l’edificio per la paura e a chiudere in maniera temporanea la struttura agli esterni. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Jean-Marie Dedecker che, in un comunicato stampa reso noto nelle scorse ore, ha dichiarato: “L’allarme sta suonando costantemente. I vigili del fuoco sono da due ore alla ricerca della possibile causa dell’allarme“. Allarme suona all’impazzata senza motivo (Pixabay) – Notizie.comFin dai primi momenti la situazione si è fatta complicata.