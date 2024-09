Sangiuliano pronto a denunciare Boccia L’avvocato | Pressioni illecite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Una denuncia da presentare alla Procura di Roma.Sica l’ha annunciata ieri in nome del suo assistito Gennaro. Nei confronti di Maria Rosaria, che dovrebbe essere accusata di tentata estorsione. Si sposta così sul piano legale la guerra mediatica tra l’ormai ex ministro della Cultura e l’imprenditrice e influencer. E va a sommarsi all’esposto presentato da Angelo Bonelli di Avs, dove invece a carico dell’ex ministro si ipotizzano i reati di peculato per distrazione e rivelazione di segreto d’ufficio. Gennaro, ex ministro della Cultura, esce dal ministero, Roma, 6 settembre 2024./// Former Italian Culture Minister Gennaroleaves the ministry, in Rome, Italy, 06 September 2024.