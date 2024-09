Presa Diretta 2024 stasera su Rai3 | temi e anticipazioni di domenica 8 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 8 settembre 2024) Torna l’appuntamento con, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su. Ecco lee ial centro della puntata die ospiti sudalle ore 20.35 va in onda la seconda puntata del viaggio inchiesta di, il programma condotto da Riccardo Iacona in prima serata su. Il programma, che si occupa disociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità, apre con il problema del caporalato. I riflettori sono puntati sulla storia di Satnam Singh, il lavoratore indiano che nei campi di Latina ha perso prima un braccio e poi la vita. Per la prima volta in tv la parola ad uno dei principali testimoni di quell terribile incidente pronto a raccontare cosa è successo.