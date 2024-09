La fusione tra il circuito ATP e WTA sarebbe cosa fatta | ufficializzazione nei primi mesi del 2025

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo Front Office Sports (FOS), lacommerciale tra l’Association of Tennis Professionals (ATP) e il Women’s Tennis Association (WTA) potrebbe concludersi nella prima metà del. Il tutto ha avuto un’accelerazione a marzo, quando Reuters ha riferito che entrambi i tour avevano assunto McKinsey & Company come consulente esterno per valutare il potenziale di un’entità commerciale consolidata. L'articolo Latra ilATP e WTAneidelproviene da Sport in TV.