Inghilterra-Finlandia | le probabili formazioni

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo b di Lega B di Nations League 2024/2025. Dopo il derby vinto contro i cugini irlandesi, la Nazionale dei Leoni vuole altri tre punti contro gli scandinavi sconfitti nettamente all’esordio dalla Grecia.si giocherà martedì 10 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Wembley di Londra.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio positivo per il nuovo corso inglese targato Lee Carsley. La Nazionale inglese del neo ct irlandes ha battuto l’Irlanda del Nord in trasferta per 2-0, e non intende fermarsi soprattutto davanti al suo pubblico. L’obiettivo è la promozione nella massima divisione di Nations League. Ben poca cosa si è rivelata lain Grecia contro la quale è arrivata una sonora sconfitta per 3-0.