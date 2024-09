Il Paradiso delle Signore torna in tv su Rai 1 | dove eravamo rimasti alla fine della stagione 8?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) Con il ritorno dell'amata serie su Rai 1, ripercorriamo gli eventi principali dopo il memorabile finale8, che ha segnato l'uscita di scena di uno dei personaggi più amati. Il momento che tanti spettatori stavano aspettando dallo scorso maggio è finalmente arrivato: Ilè pronto a riaprire i battenti con la nona(la settima in formato daily), che debutterà ufficialmente lunedì 9 settembre, su Rai 1 alle 16:00. Con i nuovi episodi, in totale 160 da circa quaranta minuti ciascuno, non solo si raggiungerà il ragguardevole traguardomille puntate (previsto per il 4 ottobre), ma si dovrà anche cambiare decisamente rotta.precedente, Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, ha lasciato la sua poltrona da direttore del. Presente fin d