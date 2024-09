Golene e rischio esondazione nel Savio | Serve più cura dalla sorgente alla foce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Cesena, 8 settembre 2024 – “Attenzione ad affrontare il tema della gestione dei fiumi e dei rischi idrogeologici ‘di pancia’: può essere molto pericoloso, oltre che improduttivo". La riflessione è del presidente dell’ordine dei geologi dell’Emilia Romagna Paride Antolini, che interviene sull’argomento della manutenzione del fiumepiù volte sollevato nei mesi successivi l’alluvione e recentemente rilanciato dal comitato degli alluvionati e franati di Cesena che chiede interventi in tempi rapidi in nome della sicurezza della comunità. Antolini, la discussione politica di questi giorni riguarda in particolare l’altezza delletra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. "E’ certamente un tema all’ordine del giorno, così come tanti altri.