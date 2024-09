Fedele | Il Napoli è più forte della Juventus di Motta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Enrico, ex dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Show. Di seguito le sue dichiarazioni: “Antonio Conte potrebbe schierare ilcon il 3-5-2? Non credo, perchè qualcuno perderebbe il posto. Giudizio sul calciomercato di De Laurentiis? 10 e lode al presidente, applaudo il patron azzurro perchè ha fatto un’operazione di marketing per ottenere consenso davvero incredibile puntando su Antonio Conte e investendo tanto sul mercato. Ha attinto dalle riserve del club, è una novità importante.