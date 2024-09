Cosa vedrete a Temptation Island Biscaglia sorprende Toffanin | lo spoiler sulla prossima edizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Filippo Bisciglia ha fatto visita a Silvianella puntata di verissimo di oggi, domenica 8 settembre. La conduttrice ha accolto mr.facendogli i complimenti per i grandi ascolti del suo programma in questa stagione. E la padrona di casa si è lasciata andare a un'imitazione tutta da ridere.ha infatti lanciato i suoi contributi video proprio come fa lo stesso Bisciglia nel suo show. Il momento più toccante è stato dedicato al ricordo della nonna di Filippo, scomparsa lo scorso giugno all'età di 101 anni. "Sono contento ci sia stata fino a 101 anni, alla fine l'abbiamo coccolata come ci ha coccolato lei prima, come tutte le nonne - ha spiegato Bisciglia -. Lei mi ha cresciuto, mi ha insegnato tutto, tranne l'uncinetto, anche se ci ha provato, ma io preferivo andare in bici o giocare a pallone.