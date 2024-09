Come in un disaster movie Esplosioni crolli e dispersi in acqua | Così ci prepariamo al peggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Nella quotidianità c’è la massima collaborazione per salvare vite umane. Ieri, però, i gruppi di Croce Rossa si sono sfidati: in città si è svolta la gara regionale di primo soccorso. Tappa fondamentale per accedere alla prova nazionale, dove lo scorso anno aveva trionfato la Lombardia. Una competizione che di sicuro è qualcosa di diverso dal solito per i volontari ma che, allo stesso tempo, serve per testarne le capacità. In questa occasione si mettono alla prova, sotto lo sguardo dei giudici, con un tempo davvero limitato a disposizione per ogni intervento. Gli organizzatori (il Comitato regionale Lombardia della Croce Rossa) avevano infatti allestito sette scenari diversi, sconosciuti ai partecipanti fino all’ultimo minuto, per dare prova dell’abilità. Per ognuna di queste prove i singoli gruppi avevano a disposizione 9 minuti.