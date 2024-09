Azione è un colabrodo | maxi-fuga per l' appoggio di Calenda al sinistro Orlando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) La scelta di Carlodi sostenere Andreain Liguria ha scatenato forti tensioni all'interno di, il partito fondato dall'ex ministro dello Sviluppo Economico. L'al candidato del Partito Democratico ha infatti riaperto il dibattito sull'orientamento politico della formcentrista, alimentando le preoccupazioni tra i membri provenienti da Forza Italia, in subbuglio per un avvicinamento sempre più evidente alla sinistra. La mossa è stata interpretata come un ulteriore passo verso un'alleanza strutturale con il cosiddetto "campo largo", formato da PD e Movimento 5 Stelle sotto la guida di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Questa prospettiva ha sollevato parecchi malcontenti, soprattutto nella sua componente più liberale.