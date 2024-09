Amichevole amara vince il Parma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Sabato prossimo per il quarto turno del campionato di Primavera 1 il Cesena, allenato da Nicola Campedelli, incontrerà il Bologna alle 13 al centro sportivo Crespellano. In preparazione di questo impegno, ieri, i giovani bianconeri hanno affrontato inilche si è imposto col risultato di 2 a 0. Nicola Campedelli ha deciso di non utilizzare Coveri e Perini dando spazio in avanti a Cavaliere, uno degli ultimi ad essere tesserati e Tampieri. Il primo tempo si è chiuso sullo 0 a 0, le reti sono arrivate nella ripresa quando i cambi decisi da Nicola Corrent hanno impresso la svolta decisiva. Al secondo minuto Plicco che aveva sostituito Nardozi ha rotto l’equilibrio, al 45’ poi ci ha pensato Marchesi che poco prima della mezz’ora aveva sostituito Castaldo a raddoppiare.