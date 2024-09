Alcol e botte Chiaravalle non ne può più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Zuffa davanti al bar: sono volati schiaffi, bicchieri, fioriere e tavolini sabato notte attorno all’una e 45 minuti. Complice l’alle stelle, davanti al Caffè del corso alcune persone, a quanto sembrerebbe donne che per motivi di gelosia sono venute alle mani dopo essersi insultate. Sul posto anche un’ambulanza ma non si sarebbero registrati feriti comunque gravi. Sul posto i carabinieri per riportale la calma e verificare quanto accaduto, ieri mattina i residenti già riuniti in due comitati (centro storico e della Capanni), si dicono esasperati da notti insonni e si sono rivolti alle forze dell’ordine chiedendo di intervenire. "Un’altra notte da Bronx – evidenzia il circolo di Fratelli d’Italia di-: risse e caos presso lo stesso locale in centro chiuso poco tempo fa (un mese e mezzo fa, ndr) dal questore di Ancona.