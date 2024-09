WWE | Confermato Rhodes vs Sikoa per la première di SD su USA Network sarà uno steel cage match

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) Codycontro la Bloodline è una storia praticamente infinita, negli ultimi mesi è cambiato l’antagonista principale con Soloalla guida di questa Bloodline 2.0, ma le strade continuano ad incrociarsi. Nell’ultimo appuntamento in PLEè stato impegnato contro Kevin Owens, ma il Tribal Chiefha subito messo in chiaro di avere ancora gli occhi sulla cintura e di voler sfidare chi dei due fosse uscito vincitore dalla Germania. Questa notte c’è stato modo di rinnovare la sfida in apertura di SmackDown con un’importante novità sulla stipulazione. Jacob Fatu fedele al suo Tribal Chief Il campione WWE ha aperto la puntata di SmackDown, l’ultima dell’era FOX, e ha invitato subito sul ring la Bloodline, conscio che sarebbe stato comunque interrotto da un momento all’altro.