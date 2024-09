Vertice di Fratelli d’Italia Pronti a sfatare il tabù della Toscana rossa Stavolta tocca a noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Piombino, 7 settembre 2024 – E’ entrato cardinale, ma non poteva uscire papa. Il pressing sul sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, a candidato del centrodestra per le prossime regionali, continua però, in attesa che sciolga la riserva. Il messaggio dei colonnelli di peso toscani è stato nuovamente ribadito nell’assemblea degli eletti di ieri di Riotorto, a casa del sindaco di Piombino Francesco Ferrari, nel resort Borgo degli Olivi, per un giorno la masseria pugliese di Ceglie Messapica dei meloniani toscani. E, in più, è stato lo stesso Tomasi a sottolineare che «a noi», aper allontanare le velleità degli alleati. Una prova di forza di un «esercito» (Ferrari dixit) politico: circa 400 iscritti ed eletti a vari livelli, tra (euro)parlamentari, consiglieri regionali, comunali, provinciali, sindaci e assessori.