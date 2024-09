Sangiuliano dopo le dimissioni si sbilancia sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024). L’ormai ex ministro della Cultura ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui parla del suo. All’indomani delle, l’ex ministro sembra avere le idee chiare su cosa farà nell’immediato. (Continua) Leggi anche: “sotto ricatto”: chi ci sarebbe dietro a tutto Leggi anche: Ministro, la scoperta sulla moglie: di chi si trattarassegna lelo scandalo che l’ha letteralmente travolto, l’ormai ex ministro della Cultura Gennarorassegna le: “Caro Presidente, cara Giorgia,aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mieda Ministro della Cultura”.