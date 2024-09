Quando la medicina fa male

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Un eccesso di farmaci, assunti senza valutarne l’utilità (da parte di specialisti), può provocare gravi conseguenze soprattutto in chi è in là con l’età. Il cervello è tra gli organi più a rischio. Anche gli amici più cari, se «utilizzati» nel modo sbagliato, possono rivelarsi dannosi. Fuor di metafora, quelle pillole che ci aiutano a dormire meglio, l’aspirina che sembra tanto innocua da essere venduta al banco della farmacia, quelle statine che salvano dall’ictus, o la pastiglia per la prostata, ecco, proprio loro possono a volte nuocerci così tanto da creare più guai che benefici. Ovviamente, questo accade se ce ne serviamo ignorando linee guida e indicazioni dei medici, se non addirittura bypassandole e rivolgendoci al «passaparola»: tanto più pericoloso quanto più si va avanti con l’età. Succede anche, però, se i medici non si aggiornano o prescrivono con leggerezza.