Mozzanica abbatte dei paletti stradali in paese | poi l’auto prende fuoco in mezzo a una rotonda

(Di sabato 7 settembre 2024). Nonostante si fosse appena schiantato contro deie avesse perso una gomma, ha deciso di continuare comunque la propria corsa: una marcia piuttosto breve, perché poche centinaia di metri dopoha preso, incendiandosi ina una. È successo nella serata di venerdì 6 settembre a, attorno alle 21.30: un uomo al volante di una Lancia Ypsilon stava percorrendo via Marconi quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, finendo contro i dissuasori,ndone quattro. Con una vettura non più nelle condizioni di proseguire, l’uomo non ha arrestato la propria marcia e ha proseguito in direzione della SS11 Padana Superiore: giunto alla prima, però, fumo e fiamme hanno iniziato a uscire dal cofano.