Märtha Louise di Norvegia quale titolo potrebbe avere il marito sciamano

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo le nozze tra la Principessadie Durek Verrett, celebrate il 31 agosto presso l’Hotel Union di Geiranger, una sola curiosità aleggia tra chi ha assistito al matrimonio più particolare della storia dei Reali scandinavi. Durek sarà trattato con unReale? Nonostante l’unicità dell’evento e la presenza di membri della Famiglia Reale norvegese, appare improbabile che lo “di sesta generazione” americano venga riconosciuto come Principe o riceva unufficiale. CheildidiLa corte Reale diha già affrontato questa questione nell’autunno del 2022, quando era stato chiarito che Durek Verrett, pur entrando formalmente a far parte della Famiglia Reale attraverso il matrimonio, non riceverà alcunReale.