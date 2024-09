Libri di scuola | ecco i consigli per risparmiare sull’acquisto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 7 settembre 2024)diun piccolo vedemecum di, persull’ acquisto dei testi scolastici per i nostri figli L’acquisto deidi testo rappresenta ogni anno una voce importante nel bilancio delle famiglie italiane. Con l’avvicinarsi del ritorno adieciutili per alleggerire questa spesa. Non limitatevi alle sole cartolibrerie tradizionali. Esplorando le offerte degli ipermercati, potreste trovare iscolastici con sconti fino al 15% sul prezzo di copertina. Una possibilità che merita considerazione per ottimizzare la spesa.-Ansa-Notizie.comAcquistare ionline può rivelarsi una strategia vincente. Oltre alla comodità di ricevere tutto direttamente a casa, molti siti offrono sconti interessanti, fino al 15% in meno rispetto ai negozi fisici, sebbene talvolta sotto forma di buoni acquisto.