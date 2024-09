La Talpa Giulia Provvedi e Cecilia Capriotti nel cast | le indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024) La macchina del programma Laè in moto e sta già facendo rumore. Mediaset si prepara a rilanciare il reality dopo un decennio di pausa, e le prime voci sulstanno scatenando il pubblico. Tra conferme e sussurri, emerge il possibile ingresso di due volti già noti al mondo dei reality, pronte a riportare un po’ di sana competizione in tv. Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia scuotono il web L’aria è elettrica, e Lasta per tornare. Il reality-giallo più atteso del momento si prepara a calamitare l’attenzione del pubblico, con una formula che promette scintille: volti noti del mondo dello spettacolo, mascherati da detective, dovranno smascherare chi tra loro è il traditore. Alla guida di questo intrigante show, Diletta Leotta, che ha già cominciato a stuzzicare la curiosità dei fan sui social, con video e immagini dal dietro le quinte.