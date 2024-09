Furgone contro una moto Centauro grave a Cona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Lo se la caduta. Ilincidente si è verificato ieri, introno alle 19, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Burana, in prossimità di una curva e vicino all’impianto della bonifica. Per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione unMercedes Vito e unaDucati. Ad avere la peggio è stato ovviamente ilciclista, volato rovinosamente sull’asfalto. Si tratta di un uomo di 66 anni di Sermide che era diretto a Bondeno. Uno stremendo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli automobilisti che stavano sopraggiungendo. Le condizioni delcilista sono apparse subito gravi. L’uomo era cosciente, ma presentava una profonda ferita a una gamba. Da qui l’arrivo dell’ambulanza e, dopo i primi soccorsi, la chiamata all’elisoccorso.