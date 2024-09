E se Ganni fosse un brand di menswear?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

Io e la mia ragazza abbiamo una tradizione, mai dichiarata e nata per caso. Ogni volta che vado a Copenaghen, finisco sempre per portarle qualcosa di. Può essere una t-shirt, una borsa o un cappellino. Non importa: l'importante è che sia di. Non è un caso. Il marchio danese è ormai parte integrante del tessuto sociale della città. È il sindaco in carica e il candidato alle prossime elezioni. È più di un, è il termometro che segue e, in molti casi, decide i trend della stagione successiva. Ma non è sempre stato così. Soprattutto,non è sempre stato quello che conosciamo oggi. Nato nel 2000, ilera stato concepito dal suo fondatore, il gallerista Frans Truelsen, come una linea di capi in cashmere.