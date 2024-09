Corriere dello Sport – Manolas non sarà tesserato tutta la verità sull’affare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-04 14:18:54 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: ROMA – La Roma a sorpresa ci ripensa e ha deciso di non tesserare Kostas. È arrivato il dietrofront del club giallorosso che dopo aver intavolato la trattativa con il difensore greco ha deciso di chiudere a Hummels la finestra estiva dei trasferimenti, acquistando il tedesco svincolato e non più l’ex giocatore della Salernitana. I dettagli della trattativa La trattativa era vicina alla conclusione, il giocatore avrebbe percepito 500mila euro netti fino a giugno, per un’ultima grande esperienza in un top club. Niente da fare, la Roma ha deciso di evitare un’ulteriore spesa – tra l’altronon sarebbe stato inserito nella lista Uefa – e di chiudere qui il suo lungo e intenso mercato. Dopo Hermoso e Hummels la Roma ha completato la rosa.