Concorso INPS Assistenti 2024 | 1800 posti disponibili per diplomati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilè una delle opportunità più attese nel settore pubblico. Offre la possibilità di accedere a un impiego stabile a tempo indeterminato con un numero significativo di. Quest’anno l’mette a disposizioneperamministrativi, riservati a candidati con diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di una grande occasione per chi desidera intraprendere una carriera nell’amministrazione pubblica., i requisiti principali Ilè aperto a tutti coloro che possiedono almeno un diploma di maturità, requisito minimo per partecipare alla selezione. Non è necessario possedere una laurea, ma è richiesto il superamento di una serie di prove selettive. Tra i requisiti, oltre al titolo di studio, sono necessari: Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea.