Ciclismo Italia d’argento nella staffetta mista H1-5 alle Paralimpiadi vince la Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) L’chiudemaniera migliore ledi Parigi 2024 nelsu pista. Nel team relay misto classe H1-5, Federico Mestroni, il portabandiera Luca Mazzone e Mirko Testa hanno conquistato la medagliaconcludendo con il tempo complessivo di 25’16” i 16.2 km previsti. L’è salita di colpi già dalla fine del terzo giro: inizialmente infatti diverse Nazionali stavano cercando di mantenersi in testa alla corsa, poi gli azzurri si sono guadagnati la seconda posizione e non l’hanno più mollata. Si tratta del risultato massimo, visto che laè apparsa praticamente intoccabile e ha chiuso in trionfo con il tempo di 24’12” con Jouanny, Bosredon e Fritsch. Bronzo invece per gli Stati Uniti a 1’38” dai transalpini.