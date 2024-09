Capi intelligence Gb-Usaordine mondiale minacciato come non mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) L'ordineinternazionale è "in un modo che non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda". E' il monito lanciato daidei servizi segreti britannici e statunitensi in un raro incontro in pubblico. In un articolo a doppia firma sul Financial Times, primo del genere, Sir Richard Moore e William Burns, che oggi sono comparsi insieme per la prima volta a Londra in occasione di un vertice sulla sicurezza, hanno detto di aver previsto l'arrivo della guerra in Ucraina "e di essere stati in grado di avvertire la comunità internazionale", in parte declassificando segreti per aiutare Kiev. I due hanno inoltre affermato che si sta lavorando per "interrompere la sconsiderata campagna di sabotaggio" in Europa da parte della Russia, per spingere verso una de-escalation nella guerra tra Israele e Hamas e per contrastare la recrudescenza dello Stato Islamico.