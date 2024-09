Bolkestein sollievo dei sindaci | Finora non avevamo linee guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Sempre meglio che niente. È un po’ la posizione deialle prese con la direttiva, ormai maggiorenne. Un discorso che è iniziato appunto nel 2006, che imponeva la messa a gara di tutte le concessioni balneari, trascinata e proroga fin qui, tra incertezze e preoccupazioni. Due giorni fa è arrivato finalmente un segnale chiaro, si va a gara nel 2027, c’è dunque ancora un periodo di tre anni per mettersi in regola e preparare i bandi, definire criteri e indennizzi, lasciare relativamente tranquillo un comparto che traina una bella fetta di economia. Idel territorio fermano chiedevano da tempo certezze e criteri, qualcuno aveva iniziato ad imbastire le gare, i più attendevano. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, parla di: "Unperché non è bello per una amministrazione farsi carico di procedure simili, in assenza di indicazioni chiare.