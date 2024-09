Un uomo e una donna di cittadinanza cilena sorpresi a svaligiare un’abitazione a Olmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – La Polizia di Stato arresta in flagranza ladri di appartamento La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa legata ai furti in appartamento ed alle aziende orafe, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di uned unadiin località. Nella serata di ieri, le Volanti e gli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze si portavano nella località suindicata a seguito della segnalazione di un soggetto vestito di scuro sorpreso a rubare all’interno die che, vistosi scoperto dal proprietario di casa, si dava frettolosamente alla fuga a bordo di un’autovettura TOYOTA Yaris guidata da altro soggetto.