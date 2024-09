Ucraina Londra invia 650 missili multiuso Zelensky a Cernobbio possibile incontro con Orban

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Arrivano nuove armi per l’. Non sono ancora quelle “potenti” chieste da, ma la fornitura è significativa: il Regno Unito invierà a Kiev 650leggeri(LMM) del valore di 162 milioni di sterline. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov snobba il rimpasto politico avvenuto ine nega pressioni della Cina su Mosca per chiudere un accordo con Kiev. Nel frattempo, si profila untra il premier ungherese Viktor. “Spero verrà qui”, ha risposto il leader di Budapest al suo arrivo al Forum Teha ai giornalisti che gli chiedevano di unfaccia a faccia. Il presidente ucraino prima incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Francoforte, poi si recherà a Villa d’Este.