Treni in Emilia Romagna riprende la circolazione su alcune tratte regionali | ecco quali

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bologna, 6 settembre 2024 – Riaprono al trafficolinee ferroviarie in: dopo una serie di interventi di manutenzione per il potenziamento e l’ammodernamento della rete, in particolare per i danni provocati dall’alluvione, lunedì 9 settembre ripartiranno le linee Reggio-Ciano, Reggio-Guastalla e Modena-Sassuolo. Lunedì 16 settembre si procederà con la riapertura al traffico delle linee Casalecchio-Vignola, Parma-Suzzara e Ferrara-Codigoro. Per la linea Reggio-Ciano con la riapertura di lunedì 9 settembre, grazie al potenziamento del sistema di alimentazione della trazione elettrica, sarà possibile da parte dell'impresa ferroviariatalia-Tper l'effettuazione del servizio passeggeri interamente conelettrici.