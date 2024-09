Sinner grande favorito ma Draper non ha ancora perso un set | i due amici si sfidano per un posto in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Meno di un mese fa facevano coppia a Montreal per il torneo di doppio, oggi siin semiallo US Open. Continuano ad incrociarsi i destini di Jannike Jack, grandima chiamati a mettere da parte questa lorozia quando alle 21 italiane scenderanno in campo sull’Arthur Ashe Stadium per uno dei match più importanti della loro carriera. L’azzurro, a dir la verità , ha già vinto uno Slam e sa bene cosa si prova a raggiungere una semi, essendoci riuscito in tutti e quattro i Major (quarto giocatore in attività a farcela, il primo da Cilic). Perinvece si tratta della prima volta, ma il match di quarti contro De Minaur, giocato – e vinto – proprio sull’Ashe, è stato utile per rompere il ghiaccio.