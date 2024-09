Si avvicina l’appuntamento con il Festival dell’Autobiografia 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre– Sicon il, in programma ad Anghiari (provincia di Arezzo) dal 27 al 29 settembre, grazie come sempre all’organizzazione della Libera Università. “Raccontare la Terra” è il titolo di questa edizione che affronterà il tema dell’ambiente dalla prospettiva della narrazione ecologica, auto e bio-grafica, affidandosi alle diverse declinazioni di indagine che verranno proposte da autorevoli personalità della cultura. Sullo sfondo, nel rispetto della missione della LUA, l’incontro tra memoria, scrittura e natura. “Ci è dato raccontare la Terra perché è lei la grande ispiratrice demiurgica e fondatrice che, da sempre – scrive Duccio Demetrio – sa raccontarsi e assai più delle nostre fantasie in mille immote o metamorfiche forme.