Se in Italia il porno è stato sulla cresta dell’onda è stato merito di Diva Futura

(Di venerdì 6 settembre 2024) Negli anni Ottanta, in, c’èun uomo e la sua visione.è stata l’agenzia di produzione di film per adulti più famosa sul territorio nazionale, situata ai lati della via Cassia, piena di animali e pistole ad acqua con cui intrattenersi tra le riprese di une un altro. I nomi delle stelle che ne facevano parte iniziarono a trovarsibocca di tutti: Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger. Ma la rivoluzione sessuale che il suo fondatore Riccardo Schicchi, che amava tutte le donne che «se lavorano con me rimangono sempre giovani e belle», come soleva ripetere, si è portata con sé un carico di moralismo di cui c’era da aspettarsi. Una professione trattata con la massima etica in, ma che rilegava le ragazze che ne prendevano parte a un unico appellativo:star. Dopo non c’era possibilità di essere altro. E meno male che tutti le amavano.