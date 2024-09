Sangiuliano l’avvocato | Non ha nulla da temere nessuna prova di ricatto Anche la Corte dei Conti potrebbe indagare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Non è ancora arrivato in procura l'esposto di Angelo Bonelli sul caso-Boccia. Ma "il ministro non hada", dichiara l'avvocato Silverio Sica, suo legale di fiducia, spiegando di aver "avuto un lungo colloquio" con lui e di aver "sviscerato il caso in ogni suo aspetto". "È una vicenda privatissima e non c'èche possa preoccupare lo stesso ministro – prosegue Sica –. Non ci sono prove che il dottorsia stato ricattato, questo lo escludiamo senza dubbio". "Credo che il ministro sia assolutamente sereno, dispiaciuto per la sua carriera politica ovviamente. Per quello che noi riteniamo e abbiamo visto è stato un ottimo ministro fino a questo momento", aggiunge l'avvocato. "È stato perché poi c'è stata questa polemica –nua il legale del titolare della Cultura –.