Renzi ha detto parole troppo grosse sul Pd chi può ancora credergli? La sfiducia dei militanti | Non si capisce cosa pensi Schlein di lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Seva con il Pd, non voto più il Pd. Speriamo che la segretaria ci ascolti”. Basta girare per le cucine della Festa Nazionale dell’Unità di Reggio Emilia per sentire il termometro della base dem verso lo scenario di una possibile alleanza con il leader di Italia Viva Matteo. Qui tra uno gnocco fritto e un piatto di gramigna nessuno vuole più sentire parlare di rottamazione, rinascimento saudita o di jobs act. Una sensazione confermata anche dal sondaggio commissionato dal Fatto Quotidiano a Cluster17 effettuato tra il 30 agosto e il 2 settembre su un campione di 1014 persone. Alleandosi con, il Pd perderebbe un elettore su quattro. Il motivo? “Come ci si può fidare di uno che cambia idea dalla sera alla mattina” si chiede Sergio, ottant’anni, militante prima Pci, poi Pd.