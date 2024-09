PS5 Slim Sony annuncia il ritorno della campagna Back to…Play con sconti per la console

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 6 settembre 2024)Interactive Entertainment hato la nuovatoPlay con PS5”, che offre l’opportunità di acquistare, a partire da oggi, 6 settembre, e fino a giovedì 19, il modellodi PlayStation 5 ad un prezzo conveniente. L’offerta interessa sia la versione dotata di unità disco che la Digital Edition, con un risparmio pari a 50€ sul prezzo iniziale. Nello specifico le offerte sono le seguenti:PS5 con unità disco sarà disponibile al prezzo di 499,99€, anzichè 549,99€; PS5 Digital Edition potrà essere acquistata al prezzo di 399,99, anzichè 449,99€ Settembre segna, storicamente, ilalla routine quotidiana per molti, con la riapertura degli uffici e delle scuole dopo le vacanze estive, ma questo non significa che non ci sia spazio per un po’ di evasione e divertimento.