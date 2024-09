Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle gli under Bachiocco e Doria si presentano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alla vigilia della sfida contro il Gabicce Gradara di domenica, le dichiarazioni dei due difensori in prestito dalla Vigor Senigallia: “Abbiamo scelto laper il progetto ambizioso”, 6 settembre 2024 – Per i due giovani difensori esterni Riccardoe Davidel’approdo allapotrebbe essere riassunto rivisitando un programma televisivo: “Ci manda la Vigor Senigallia”. Il classe 2005 e il giocatore nato nel 2006, infatti, arrivano in prestito dalla società vigorina, con la quale hanno esordito in Serie D. Riccardo e Davide, dunque, sono due deglia disposizione di mister Bedetti per il campionato di