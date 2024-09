Presentato il Premio Boccaccio | Decisivo interprete della realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Manca ormai solo una manciata di giorni e finalmente i protagonisti delsaranno sul palcoscenico del cinema teatro di Certaldo per incontrare il pubblico dei lettori e dei loro ammiratori. La cerimonia di consegna delavverrà il 14 settembre a partire dalle 18, come è stato ricordato nel corsopresentazione ufficiale che si è svolta ieri a Firenze. Per la quarantatreesima edizione delletterario Giovanni, che ricordiamo è organizzato dall’omonima associazione con il contributo del Comune di Certaldo eRegione Toscana in collaborazione con Federighi Editori e il Centro Culturale “Ichneutai. Cercatori di tracce”, sono stati premiati lo scrittore Corrado Augias, l’attivista di origini iraniane Pegah Moshir Pour, lo scrittore Giuseppe Montesano assieme all’attore e regista teatrale Toni Servillo.