Nuova proroga delle concessioni bagnini insoddisfatti | Il settore resta ancora nell’incertezza

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cesena, 6 settembre 2024 – Laattualidemaniali sino al 2027 è accolta positivamente dai balneari, tuttavia il Decreto legge negli indennizzi non prevede il riconoscimento dell’inizio attività e del valore aziendale, e questo fa storcere il naso ad una categoria che all’insediamento del Governo di due anni fa, si aspettava ben altre risposte. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vice presidente nazionale del sindacato Sib Confcommercio, non è soddisfatto: “Non è certo che siano tre anni di, perché i Comuni in qualsiasi momento possono pubblicare i bandi.