Notte Verde l’attesa è finita Tre giorni al Parco Manusardi per imparare ad amare l’ambiente

(Di venerdì 6 settembre 2024) E’ iniziato il conto alla rovescia per la ripresa delle lezioni in classe ma prima, a Casalfiumanese, c’è ‘La’. L’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale e rivolta ai più giovani, giunta alla sua quinta edizione a suon di consensi e numeri crescenti in termine di partecipanti, è in programma da oggi all’8 settembre nel. L’obiettivo? Creare un’occasione di socialità e sensibilizzare i ragazzi sul tema della tutela ambientale. Il tutto incastonato nella cornice dello splendido polmone alberato a due passi dal centro storico dell’abitato dove, a partire dalle ore 14 del 7 settembre, saranno posizionati tende e camper (prenotazioni obbligatorie al numero telefonico 328.0328317).