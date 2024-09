Italia il futuro inizia ora Ecco Retegui e Raspadori alla ricerca del gol perduto contro la Francia delle star

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sessantanove giorni dopo la fragorosa caduta di Berlinola Svizzera, prova a rialzarsi la nuovadi Luciano Spalletti. Una nazionale ferita, che deve ritrovare l’autostima e rinascere dalle ceneri del fallimento agli Europei. Riparlare del passato recente oggi rischia di essere un inutile esercizio di retorica, perché ilcomincia adesso come ripete il ct ("Le vere sconfitte sono quando ti porti dietro i rimpianti"). Quindi meglio resettare e ripartire. Trasferta in(dove non vinciamo da 70 anni) per affrontare una squadra imbottita di campioni, prima tappa di un nuovo percorso con un solo obiettivo: stasera si legge Nations League (manifestazione in cui gli azzurri si sono comportati discretamente: 20 partite disputate, 9 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte) ma la traduzione è Mondiale 2026, il vero traguardo del ct e della sua truppa.