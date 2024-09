Il tempo torna bello | weekend di sole poi arriva un’altra perturbazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024)in graduale miglioramento sulla nostra regione per l’allontanamento verso est dellagiunta ieri e per l’arrivo di un promontorio di alta pressione sull’Italia. Tra domenica e lunedì tendenza a nuovo peggioramento delper l’arrivo di unaatlantica, a cui seguirà un generale calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 6 settembre 2024Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con residui piovaschi sparsi sulla fascia pedemontana. Dal pomeriggio tendenza a schiarite specie in pianura con passaggio a cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque entro sera.Temperature: Minime stazionarie (17/19°C), massime in aumento (24/27°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest.