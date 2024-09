Highlights e gol Francia-Italia 1-3 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata della. Al Parco dei Principi partenza shock per gli azzurri: battuto il calcio d’inizio, Di Lorenzo non controlla la palla e Barcola ne approfitta, si invola in porta e dopo quattordici secondi fa 1-0. L’vive dieci minuti di sbandamento, ma poi si riorganizza e domina in lungo e in largo: Frattesi prende la traversa di testa, qualche minuto dopo Tonali di tacco alza per Dimarco, il giocatore nerazzurro lascia partire un sinistro al volo straordinario, 1-1. Nella ripresa i ragazzi di Luciano Spalletti sono padroni del campo: cross di Raspadori e Frattesi fa 2-1, poi arriva anche il tris firmato Giacomo Raspadori. Il nuovo corso riparte da Parigi.