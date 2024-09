Giulia De Lellis ammette flirt con Tony Effe? Poi svela | Momento buio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) In questo periodo si è molto parlato deltraDe. I due sono stati anche paparazzati in vacanza insieme, anche se entrambi hanno preferito non rompere mai il silenzio sulla faccenda rivelando come stiano realmente le cose. Questo, però, fino a questo, infatti, ha rilasciato un'intervista al portale Cosmopolitan, in cui ha fatto delle confessioni molto private, sia inerenti la sua vita sentimentale, sia quella lavorativa, che quella familiare. La giovane ha parlato di unche ha vissuto di recente, ma non solo. Nel corso dell'intervista, ha rilasciato anche delle dichiarazioni che confermano la presenza di un nuovonella sua vita.