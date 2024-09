’Girogustando’ Le specialità toscane incontrano i piatti delle regioni vicine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da martedì 10 settembre riprende il reel gustoso e reale degli incontri tra cuochi. Quello di, progetto Vetrina Toscana di serate a quattro mani ideato da Confesercenti. La rassegna proporrà nelle terre di Siena, in Maremma e in provincia di Pistoia quasi 20 esperienze. Il 10 settembre, nella periferia nord di Siena il ristorante il ’Mestolo’, apprezzato decano degli incontri tra cuochi accoglierà l’Osteria la Fefa, da Finale Emilia (Modena), custode di una cucina di confine che risentetradizioni ferraresi, modenesi e bolognesi. Il giorno seguente, mercoledì 11, il ritorno in Maremma: il ristorante del bagno Moby Dick di Marina di Grosseto ospiterà ’I Ghibellini’ di Firenze e una settimana più tardi, a Scarlino, ’Il paniere’ del Puntone che si alternerà in cucina con il ’Libridinoso’ di Murlo (Siena).